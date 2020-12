José Prada destaca exemplo de Francisco Sá Carneiro

“É fundamental que continuemos a evocar e a valorizar as nossas principais referências e é isso que, hoje, assinalamos, em nome de um Partido lutador e defensor da liberdade e da democracia, que não esquece as suas raízes e os seus grandes exemplos”, afirmou, esta manhã, o Secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, na cerimónia de deposição de flores junto ao busto de Francisco Sá Carneiro, numa homenagem simbólica ao 40º aniversário do seu falecimento, que se celebra nesta sexta-feira e que integra, ainda, a realização de uma Missa, na Igreja do Carmo, pelas 18.30 horas.

Uma data que, conforme sublinha José Prada, “faz todo o sentido de ser assinalada, tanto mais quando está em causa recordar e fazer com que a memória deste grande homem se perpetue, particularmente junto das novas gerações, enquanto exemplo de luta, coragem e perseverança”.

Uma figura incontornável na história do Partido que o Secretário-geral do PSD/Madeira enaltece, lembrando o seu espírito visionário, a sua força e os seus princípios e valores, “dos quais nunca abdicou, em nome de um País cujos interesses soube colocar sempre primeiro”, enquanto Homem de Estado.

“É este espírito e esta marca que devem existir e reforçar-se dentro do PSD/Madeira, até porque estamos perante o exemplo que os nossos militantes devem seguir, afirmando, diariamente, o nosso Partido como um Partido com sentido de responsabilidade e missão, que luta pelos valores autonómicos, que acredita na democracia e que, em todas e quaisquer circunstâncias, defende, acima de tudo, os interesses desta Região e do seu povo”, vincou, na ocasião, José Prada, garantindo que a memória e o legado de Francisco Sá Carneiro continuarão a ser honrados.