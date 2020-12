Concerto 'A Arte do Violino Barroco' no Museu Quinta das Cruzes

O Museu Quinta das Cruzes recebe amanhã, pelas 18 horas, o concerto 'A Arte do Violino Barroco', que visa apresentar uma homenagem aos compositores barrocos que, com maestria e genialidade, deixaram uma enorme herança estilística, de invenção e de desenvolvimento técnico para as futuras gerações de violinistas e compositores para violino.

O duo apresenta-se, neste concerto, com uma abordagem instrumental historicamente informada, típica do período barroco, com cravo e um violino montado séc. XVIII com arco barroco, cordas em tripa.

A afinação usada para o concerto é a típica afinação barroca do séc XVIII com lá = 415 Hz. meio tom abaixo da afinação moderna.

Integra este concerto o programa dezembro Barroco, núcleo de concertos apoiado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura e Direção Regional da Cultura, no âmbito de protocolo.