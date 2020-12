Cultivo em hortas e varandas é tema de formação em Janeiro na UMa

'Cultivo em Hortas e Varandas' é o tema da nova acção proposta pelo Centro de Desenvolvimento Académico da Universidade da Madeira, no dia 23 de Janeiro de 2021, das 10h30 às 12h30 e das 14 às 18 horas, no Campus Universitário da Penteada.

A formação terá uma duração total de 6 horas, e comporta uma componente teórica (2 horas) e uma componente prática (4 horas). O objectivo é dotar os formandos com conhecimentos gerais de produção hortofrutícolas em espaços pequenos, maneios culturais, protecção de culturas e a sua fitossanidade.

Durante a acção, serão abordados temas como fertilidade do solo, planeamento de espaço e ferramentas a utilizar, tipos de sementeira e transplantação, prevenção e controlo de pragas e doenças, entre outros.

A formação será ministrada por Gonçalo Antunes, Técnico Agrícola, e é aberta ao público em geral interessado pelas questões da horticultura e na produção de hortícolas na sua própria horta ou varanda de casa.

O custo de participação é de 30 euros por pessoa (inclui materiais para as aulas práticas). A inscrição pode ser realizada até 10 de Janeiro de 2021, através do endereço http://cda.uma.pt.

No final desta acção, os formandos que tenham frequentado um mínimo de 75% do número total de horas irão receber o respectivo certificado de participação com número de horas incluídas.