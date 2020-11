Desperdício Alimentar é tema de webinar

A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas vai dinamizar, a 23 de Novembro, um Webinar sobre o Desperdício Alimentar, no âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, que este ano tem como tema destaque os “Resíduos Invisíveis”.

A iniciativa será dinamizada pela Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, entre as 10h30 e as 11h30, e terá como oradora Iva Pires, presidente da Society for Human Ecology (SHE), especialista nas áreas da ecologia humana e o desenvolvimento sustentável, a geografia económica e social e o desperdício alimentar.

A Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas pretende informar e aumentar a consciencialização sobre a enorme quantidade de desperdício gerado por todos, mesmo de forma inconsciente, aplaudindo qualquer acção focada em Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

“Queremos abranger um vasto público alvo, desde professores, a gestores ambientais dos hotéis, dos municípios, várias entidades governamentais e público em geral”, refere a organização, salientando que a participação no ‘Webinar’ é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 18 de Novembro, através do seguinte formulário: https://bit.ly/32Bqz5V

Recorde-se que o tema central da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos (EWWR) é a quantidade de resíduos produzidos no fabrico dos mais diversos objectos do quotidiano, o chamado Lixo Invisível.