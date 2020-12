GS Lines apresenta Soluções Globais de Carga

A GS Lines opera, actualmente, sete navios que asseguram o transporte marítimo regular de carga no West Africa Trade desde Portugal, com Algeciras, Canárias, Cabo Verde e Guiné-Bissau e, em Cross Trade, com o navio próprio, “Raquel S”, e navios afretados. Nas rotas nacionais com as Regiões Autónoma dos Açores e da Madeira opera, principalmente, com os navios próprios “Funchalense 5”, “Laura S” e “Rebecca S”.

É a maior frota em operação de navios porta-contentores de entre os armadores portugueses e, também, a mais recente, com 14 anos de idade média para estes quatro navios.

Actualmente, a GS Lines dispõe de uma capacidade de transporte instalada de 6.778 contentores (TEUs), sendo que 61% dessa capacidade, 4.167 contentores (TEUs), está afecta às linhas internacionais.