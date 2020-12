Desinfeção de superfícies e dicas para o final do ano

Em altura de festas, é sempre mais suscetível termos pessoas em casa que não fazem parte do nosso agregado familiar. Seguindo as normas da Direção Geral de Saúde e do Governo Regional, passamos a explicar os cuidados básicos que deve ter na sua casa, para que mantenha o vírus na rua!

1 – O NÚMERO DE CONVIDADOS

Ninguém gosta de ouvir esta parte, mas a realidade é que, quanto maior o grupo, maior o risco de infeção. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no convívio, maior é a probabilidade de alguém ser portador do vírus – e talvez sem se aperceber, porque os assintomáticos não apresentam sintomas e ainda grande parte de nós nunca fez um teste de COVID-19. Recordamos este ESTUDO, que refere que, se duplicarmos o número de pessoas reunidas, as probabilidades de infeção aumentam quatro vezes. Apelamos ao bom senso de cada um, no sentido de monitorizar os convívios familiares, de modo a não haver grandes ajuntamentos.

2 – A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO

Como todos sabemos, está provado que o SARS-CoV-2 se mantém em determinadas superfícies por algum tempo. Diferentes superfícies acusaram diferentes tempos de ativação do vírus, como pode confirmar neste ARTIGO. O que aconselhamos é que limpe e desinfete a sua casa antes e depois de receber os seus convidados. Dê particular atenção às superfícies de toque frequente, como maçanetas de portas, mesas, cadeiras e janelas, áreas de cozinha e preparação de alimentos, bancadas, superfícies de banheiro, vasos sanitários e torneiras, dispositivos pessoais com telas de toque, campainhas, teclados de computadores pessoais e superfícies de trabalho. Aconselhamos o nosso produto de base alcoólica BIOQUAT 5L (KL19). Não danifica as superfícies e elimina o vírus em 1-3 minutos. Confira o tempo de atuação dos produtos AQUI.

3 – PREPARE A ENTRADA DOS SEUS CONVIDADOS NA SUA CASA

Lembre-se que, os seus convidados vêm da rua, com altas possibilidades de trazer algo indesejado nas mãos e nos sapatos. Tenha preparado um doseador de álcool gel à entrada e incentive os seus convidados a desinfetarem as mãos antes de entrarem. Pode igualmente vaporizar as solas dos sapatos dos seus convidados ou colocar um desinfetante no tapete da entrada. Aconselhamos o nosso multiusos desinfetante MULTI-USOS DESINFETANTE CTC-13 5L. Pode diluir estes 5L em 50L de água, o que o torna extremamente rentável. Este detergente não tem cheiro. Aconselhamos, de qualquer maneira, que tenha um tapete de secagem, para não marcar o seu pavimento. Desinfete igualmente pratos ou travessas que cheguem de surpresa, de preferência com um desinfetante de superfícies de base alcoólica, de modo a não deixar vestígios – lembre-se que o vírus se mantém ativo no plástico durante cerca de 72 horas e no vidro até cerca de 3 horas. Os seus convidados não levarão a mal, é para a proteção de todos!

4 – PREPARE AS REFEIÇÕES E OS UTENSÍLIOS PARA TODOS PODEREM COMER SEM RISCOS

A maior tradição da noite de final do ano é a comida e a bebida. Aconselhamos a preparar doses individuais para que não exista a tentação de “meter a mão na taça”. Aperitivos leves, como batatas fritas, cajus, amendoins e principalmente as passas do final do ano são perigosos nesta altura, porque se tiver taças grandes disponíveis, toda a gente se irá servir e as mãos dentro das taças serão mais que muitas. As doses individuais fazem com que cada um se sirva da sua sem contacto com as mãos dos outros. Dará trabalho a preparar, mas compensará no futuro. Em relação às bebidas, recorde-se que o ideal será avançar com copos descartáveis.

5 – VENTILAÇÃO

Voltamos a referir que a ventilação dos espaços é importantíssima nesta altura. O risco de infeção pode ser quatro vezes maior sem ventilação adequada. E, neste contexto, a ventilação não significa ter o ar condicionado ligado, mas sim ter um fluxo de ar externo ventilando o espaço. Se fosse Verão, poderíamos considerar ter o nosso convívio ao ar livre, onde com certeza estaríamos todos mais protegidos. Mas estamos no Inverno e as pessoas procuram o calor e conforto do lar. A má ou inexistente circulação do ar põe-nos a todos em risco. Aconselhe os seus convidados a trazerem roupa mais quente, para se manterem protegidos. Pondere, caso haja essa possibilidade, de fazer o seu convívio ao ar livre. Confira AQUI.

6 – OUTRAS DICAS IMPORTANTES

Caso decida fazer uma refeição em casa, respeite as diretrizes de segurança dadas pelas autoridades de saúde locais e tente não estar com ninguém na semana seguinte.

Não abrace nem beije os seus familiares.

Mantenha a distância de segurança, mesmo da sua família.

Lembre-se que qualquer ambiente social aumenta o risco de infeção e este ano temos que nos comprometer e fazer as coisas de maneira diferente, para que no próximo ano possamos voltar à normalidade.

Seja responsável para aproveitar ao máximo. O importante é estarmos juntos!

A Seta Verde – Higiene, Lda. comercializa uma vasta gama de produtos desinfetantes e álcool gel para mãos.

Aconselhe-se connosco, trabalhamos em prol da saúde pública!

291 930 500

[email protected]

Visite a nossa página de Facebook e deixe o seu gosto!

Grupo Extermínio – Continuamos juntos por um ambiente seguro e controlado desde 1990!