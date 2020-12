Pedro Calado destaca Orçamento “ambicioso e apontado ao futuro” e atira-se ao PS

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, afirmou, esta tarde, no parlamento, que o Orçamento para 2021 é “sério, realista, de rigor, ambicioso e apontado ao futuro”.

No discurso de encerramento do debate do orçamento, o governante disse que o mesmo é “marcado por uma forte aposta na saúde e protecção civil”, garante apoios às famílias e às empresas, “alavanca e reforça a competitividade e a produtividade do tecido empresarial” e “cria condições para o relançamento da economia, da coesão territorial e do desenvolvimento harmonioso da Região”.

Quando JPP e PS já tinham dado sinais de que não vão votar contra a proposta do Orçamento, o ‘número dois’ do executivo madeirense dedicou parte substancial do seu discurso a críticas dirigidas à oposição, particularmente aos socialistas, que disse estarem “submissos (…) às ordens de Lisboa”. “Da bancada do maior partido da oposição, o PS-Madeira, assistiu-se a um partido vazio, desesperado, sem credibilidade, populista, demagogo, dividido, especialista na arte da imagem, completamente desnorteado politicamente e cheio de contradições (…). Volta, Carlos Pereira, que estás perdoado”, referiu Pedro Calado, que se queixou da estratégia e das opções do PS em relação a dossiers como as finanças regionais ou o CINM.