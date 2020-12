Erro laboratorial fez trabalhador do Centro de Saúde do Porto Santo testar positivo

Um erro laboratorial terá levado a que um funcionário do Centro de Saúde do Porto Santo, que se encontrava de férias, tenha testado positivo à covid-19. Após reavaliação, o teste foi negativo. A informação foi confirmada ao DIÁRIO pelo delegado de saúde do Porto Santo. O caso motivou a testagem de todos os funcionários e os resultados foram todos negativos.

Entretanto, o funcionamento dessa unidade de saúde já retomou a normalidade, garantindo a segurança dos utentes.

De acordo com Rogério Correia, foi feita uma reavaliação ao teste deste funcionário, que desempenha as funções de maqueiro, tendo o resultado sido diferente. O porto-santense não se encontra infectado. "É raro acontecer isto", assume o delegado de saúde.

A indicação de que o funcionário havia testado positivo surgiu na quinta-feira. No entanto, tal como o DIÁRIO já havia avançado, o caso não figurava no relatório de quinta-feira pelo facto de o resultado ter surgido após a divulgação do mesmo. A verdade é que no relatório referente a sexta-feira, dia 18 de Dezembro, também não atribui qualquer nova caso à ilha dourada, mantendo-se dois casos activos.

Rogério Correia saliente que este caso "mostrou a capacidade de resposta" do centro de saúde para casos semelhantes, tendo sido accionado o plano de contingência, motivando o funcionamento apenas dos serviços essenciais e a testagem dos funcionários.