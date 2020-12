'As coleções de arqueologia' apresentadas em Machico

A Câmara Municipal de Machico lançou esta tarde a obra “As coleções de arqueologia dos Museus da Região Autónoma da Madeira - uma proposta de abordagem pedagógica dos acervos” fruto de uma investigação realizada pela professora Isabel Gouveia.

O livro foi apresentado no auditório do Fórum Machico pelo especialista em arqueologia, Élvio Sousa que destacou a importância do estudo sobre património arqueológico da região.

Um dos aspectos que realçou que na produção da cultura tem de haver uma visão política.

A autora da obra chamou atenção para além do conteúdo, para o pormenor da capa, onde consta um púcaro do século XV, que é a peça mais antiga que o Solar do Ribeirinho tem patente na sua exposição permanente .

O livro faz um levantamento sobre os acervos dos museus e as coleções neles existentes.

A obra tem um prefácio do professor José Eduardo Franco.

A sessão terminou com a intervenção da vereadora da cultura, Mónica Vieira que destacou agradecendo o importante trabalho realizado pela investigadora Isabel Gouveia ao longo de vários anos no Núcleo Museológico do Solar do Ribeirinho.

A autarca adiantou ainda que a Câmara Municipal de Machico irá fazer chegar a obra a todos as escolas do município.