ABAMA critica “distorção das regras do mercado”

A direcção da ABAMA - Associação dos Produtores de Banana da Madeira, reuniu-se ontem com o Secretario Regional da Economia, para debater questões relacionadas com o sector, nomeadamente os apoios e incentivos comunitários e governamentais relacionados com a indústria transformação de derivados da cultura da Banana e a problemática da não comercialização livre do Bananicultor.

A ABAMA sublinhou a sua posição contra a “apropriação monopolista de um produto” que mantém o produtor “refém” no acesso à compensação europeia, caso não venda a sua produção (Banana) à GESBA, referindo que se trata de “distorção das regras do mercado” .

A ABAMA destaca a postura do secretário Rui Barreto que demonstrou um “grau positivo de respeito pelos Bananicultores”.