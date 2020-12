Mulheres Socialistas defendem integração de pessoas com deficiência

As Mulheres Socialistas da Madeira procuram saber, junto da delegação regional da Associação Portuguesa de Deficientes (ADM), quais as reais necessidades de quem vive com deficiência e que respostas estão a ser dadas pela Região.

Marta Freitas, deputada do PS à Assembleia da República, revelou que os portadores de deficiência sofreram, durante a pandemia, com a redução da resposta oferecida por alguns serviços, como as terapias no contexto domiciliário que ainda não foram repostas depois do confinamento.

Outra questão abordada neste encontro entre as Mulheres socialistas e da ADM prende-se com o acompanhamento da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida, havendo uma reduzida oferta de respostas, sobretudo quando atinge a idade adulta, ou quando adquire a deficiência nesse período de vida.

Marta Freitas sublinha a “necessidade de reforçar os incentivos às empresas para uma maior integração destas pessoas no mercado de trabalho, bem como a manutenção dos seus postos de trabalho”.

Nesta acção que visou também assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o PS apresentou oficialmente a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoa com Deficiência, que está em consulta pública até 24 de Dezembro.

“Não poderíamos deixar passar este dia sem ouvir quem vive ainda com dificuldades diárias, que limita a sua autonomia e bem-estar”, concluiu a deputada.