Novo presidente do PS-Madeira eleito amanhã

Os militantes do Partido Socialista-Madeira serão chamados às urnas este sábado, 25 de Julho, para eleger o novo presidente do Partido, a presidente e a Comissão Política do Departamento Regional das Mulheres Socialistas da Madeira e ainda os delegados ao XIX Congresso Regional.



Nestas eleições internas, Paulo Cafôfo apresenta-se como o candidato único à liderança do PS-M, com a moção global intitulada 'Avançar a Madeira Pelas Pessoas'. Já Mafalda Gonçalves é recandidata à presidência das Mulheres Socialistas da Madeira, com a moção global 'Acreditar, Agir, Transformar'.

Este acto eleitoral conta com um universo de cerca de 2.000 militantes aptos a exercer o seu direito de voto.

Conheça a lista com os horários e locais de voto, pelos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira.