CMF e ACIF promovem 9.ª edição do Concurso de Vitrinismo no Comércio Tradicional

A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, acaba de lançar mais uma edição do Concurso de Decoração de Vitrines e/ou Fachadas dos estabelecimentos comerciais da cidade do Funchal durante esta época festiva.

A iniciativa, cuja edição inaugural decorreu no Natal de 2016, tem por objectivo contribuir para a dinamização do comércio local concretizando uma medida do Programa de Revitalização de Comércio do Funchal, que, ao longo dos últimos anos, tem tido um papel preponderante na regeneração da economia da cidade.

Atendendo à especial conjuntura que vivemos decorrente da pandemia de covid-19, a autarquia sublinha a importância desta iniciativa que pretende manter a tradição e potenciar uma maior dinâmica de vendas, até porque a cidade do Funchal é, por si só, considerada um centro comercial a céu aberto favorável ao cumprimento de todas as normas de segurança.

As candidaturas estão abertas a todos os estabelecimentos comerciais localizados no Município do Funchal, com montras visíveis ao público, e decorrem até o dia 15 de Dezembro, devendo ser feitas através do preenchimento do formulário de adesão que está disponível no site da CMF e da ACIF. O Concurso de Vitrinismo vai eleger, uma vez mais, as melhores decorações da Baixa, sendo atribuídos prémios aos cinco primeiros classificados, respetivamente 1000, 800 e 600, 400 e 200 euros.