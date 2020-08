Madeira reconhecida com 23 praias 'de ouro' em 2020

São 23 as praias da Região Autónoma da Madeira que, este ano, foram galardoadas pela Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, com prémio ‘Qualidade de Ouro’. Mais três do que em 2019.

São elas:

Calheta:

Ribeira das Galinhas

Calheta Portinho

Calheta Porto

Câmara de Lobos:

Complexo Balnear das Salinas

Funchal:

Areeiro

Complexo Balnear da Ponta Gorda-Poças do Governador

Formosa

Lido-Complexo Balnear

Machico:

Prainha

Ribeira do Natal

Ponta do Sol:

Madalena do Mar

Porto Moniz:

Praia da Laje

Porto Santo:

Fontinha

Lagoa

Penedo

Porto das Salemas

Ribeira Cochino

Ribeira Salgado

São Vicente:

Ponta Delgada

Santa Cruz:

Palmeiras

Reis Magos

São Fernando

Santana:

Ribeira do Faial

O reconhecimento foi feito pela Quercus, após cinco anos de sucessivas análises que revelaram uma “excelente” qualidade das águas balneares.

Para receber a referida classificação, as praias em causa tiveram de respeitar uma série de critérios, sendo que para além do histórico de análises às águas, as mesmas tiveram de cumprir com os valores definidos pela Directiva imposta neste âmbito pela União Europeia e, também, não ter registado no ano transacto qualquer ocorrência/aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição e/ou interdição temporária da praia.

Ao todo, foram distinguidas com este selo de qualidade 386 praias portuguesas. Das praias galardoadas, 322 são praias costeiras (todas as praias da Madeira pertencem a esta categoria), 54 são praias interiores e 6 são de transição.

Descarregue aqui a lista completa das praias 'de ouro' 2020:

Calheta "não podia estar mais orgulhosa"

O município da Calheta que soma três praias 'de ouro' (a Praia do Portinho, na freguesia do Jardim do Mar, a Praia da Ribeira das Galinhas e a Praia do Porto, na freguesia do Paul do Mar) já reagiu à notícia: