Associação de Futebol da Madeira escolhe novo presidente

A Associação de Futebol da Madeira escolhe hoje, numa Assembleia-Geral que decorre entre as 20 e as 21 horas, os novos órgãos sociais para o quadriénio 2020/2024. Um acto eleitoral que põe em confronto Rui Marote, presidente desde 1983, e o ex-árbitro Elmano Santos.

Rui Marote lidera a lista A, que tem como lema 'Ganhar o Futuro', enquanto Elmano Santos encabeça a lista B, cujo lema é 'Uma Equipa ao Serviço dos Clubes'.

A Assembleia-Geral realiza-se no auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, no Edifício Golden Gate, no Funchal.