Santana adjudica pavimentação e alargamento da Travessa do Parlatório

A Câmara Municipal de Santana adjudicou, no dia 15 deste mês, a empreitada de ‘Alargamento e pavimentação do Caminho Municipal da Travessa do Parlatório’. Com essa obra, o Município vai desembolsar 465 mil euros, aos que acresce o valor do IVA.

A obra foi adjudicada à AFAVIAS, através de um procedimento contratual de concurso público por prévia qualificação, a que também concorreu a Tecnovia Madeira.

A empreitada tem um prazo de execução de 180 dias.