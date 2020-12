Concluídas obras de pavimentação do Caminho da Azinhaga, no Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o Vereador com o pelouro das Águas e Saneamento Básico no concelho, Rúben Abreu, acompanharam a conclusão dos trabalhos de pavimentação que decorreram no Caminho da Azinhaga, em São Roque, nomeadamente no troço compreendido entre o Caminho de Santana e a Estrada Comandante Camacho de Freitas, depois de terminada a empreitada de substituição das infraestruturas da rede de água potável em fibrocimento.

Durante esta visita, Rúben Abreu explicou que as antigas condutas em fibrocimento eram “um dos grandes problemas da cidade por serem foco de roturas e consequentes perdas”. Durante esta última semana, após a finalização da substituição dessas redes, “procedemos aos trabalhos de repavimentação do troço intervencionado e também de parte do Caminho do Lombo Jamboeiro”, referiu, destacando que estas obras são um investimento camarário que ascende a 566 mil euros e abrangem, igualmente, o Caminho da Penteada, numa extensão de cerca de 2 km de rede."

“Em Janeiro de 2021, a Câmara Municipal do Funchal dará início à pavimentação dos restantes arruamentos intervencionados no Caminho da Azinhaga, especificamente no percurso até à Rotunda dos Alámos, e também do Caminho da Penteada”, acrescentou, recordando que o Funchal vai continuar a trabalhar para afirmar a sua política de investimentos em nome da sustentabilidade ambiental no concelho, modernizando as Águas do Funchal com estas obras que terão um impacto substancial no bem-estar quotidiano da população.