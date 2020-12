SESARAM cria linha telefónica de apoio à vacinação

O SESARAM anunciou esta quarta-feira a criação de uma linha telefónica de apoio à vacinação contra a covid-19. Além do contacto (800210263), há também um e-mail ([email protected]) associado para esclarecimentos, dúvidas e marcações.

Esta Linha de Apoio à Vacinação Covid fica activa a partir do dia 28 de Dezembro e irá operar entre as 9 e as 20 horas. Por outro lado, pode já enviar as suas questões para o e-mail, que foi entretanto activado esta quarta-feira.