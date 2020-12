JSD reforça espírito de Natal com doação de bens

As diferentes concelhias da JSD/M vincam, nesta quadra natalícia, a importância da solidariedade e do apoio a quem mais precisa e assumem o seu contributo em prol da ajuda ao próximo.

Em Santa Cruz, a Concelhia da JSD aproveitou o dia de ontem para fazer uma doação à Associação de Solidariedade Social Pérola e homenageou, simbolicamente, com produtos tradicionais adquiridos no comércio local, a Corporação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, num reconhecimento público ao trabalho levado a cabo em nome da segurança das populações.

“Ainda que a solidariedade não se restrinja ao Natal e deva fazer-se sentir ao longo de todo o ano, há momentos em que é fundamental reforçarmos o nosso apoio e, ao mesmo tempo, valorizarmos publicamente aqueles que estão sempre ao nosso lado, especialmente nos momentos mais difíceis”, frisaram os jovens social-democratas.

Hoje, 24 de Dezembro, a JSD Machico continua com a entrega de bens alimentares. A acção solidária decorre até ao final do ano, nomeadamente na Ponta do Sol e, em particular, no Funchal, onde a JSD e os seus diferentes Núcleos de Freguesia têm assumido um “intenso cronograma de acção solidária” que apenas culmina a 29 de Dezembro.