DIÁRIO reforça conteúdos nesta quadra festiva

Nesta quadra festiva, o DIÁRIO dá-lhe mais conteúdos : um especial no dia de Natal, balanços a 2020 nas edições de 27 a 31 de Dezembro e as perspectivas para 2021 na edição de 1 de Janeiro.

Haja esperança

Na edição de 25 de Dezembro, partilhamos histórias daqueles que este ano, mesmo vivendo momentos difíceis, transmitem uma mensagem de esperança.

O ano atípico

O novo coronavírus não saiu das notícias e em cada mês proporcionou momentos e imagens inesquecíveis. Saiba tudo na edição de 27 de Dezembro.

Para além da pandemia

Nem tudo foi pandémico e mesmo num ano atribulado há outros factos que deixam marcas. As palavras e números podem ser lidas a 28 de Dezembro.

Distintos e eternos

Na edição de 29 de Dezembro vamos recordar os que se distinguiram, foram premiados e fizeram algo de interessante, bem como os que partiram.

Figuras & factos

Na edição de 30 de Dezembro revelamos as personalidades e os factos que deixaram marcas num ano atípico e que foram a votos na redacção do DIÁRIO e da TSF.

DIÁRIO sempre

No último do ano, saiba o que fizemos por si, o que disseram de nós, as grandes lutas e os melhores números. Mas também o que vos espera.

Perspectivas 2021

A 1 de Janeiro, saiba o que vai estar na ordem dia no próximo ano, sempre marcado pela incerteza e pela vacinação contra o vírus que nos atormenta, mas também pelas eleições presidenciais e autárquicas e por outras controvérsias.

Tudo para ler nas próximas edições.

Relembramos que não há DIÁRIO apenas a 26 de Dezembro e que as edições de 25 de Dezembro e de 1 de Janeiro começam a ser distribuídas de véspera.

A todos os leitores, assinantes, anunciantes, colaboradores e amigos desejamos desde já festas felizes e com saúde!