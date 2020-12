Vacinas no topo da actualidade

A Madeira prevê vacinar 50 mil pessoas na 1.ª fase de vacinação contra a covid-19. Um anúncio feito hoje pelo director regional da Saúde, Herberto Jesus, na apresentação do plano de vacinação que irá abranger, nas três primeiras fases, cerca de 200 mil pessoas.

Entretanto, há pouco soube-se que as primeiras 9.750 doses da vacina contra a covid-19 chegam à Madeira entre os dias 28 e 29 de Dezembro. A informação foi dada pelo primeiro-ministro português, António Costa, ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O Porto Santo perdeu dois voos charters, um proveniente da Polónia e outro de Dinamarca. A operação polaca deveria ter-se iniciado hoje com a chegada de um avião 737 – 800, com capacidade de 189 passageiros. Já o charter dinamarquês começaria a sua operação no dia 27 de Dezembro, num aparelho MD – 83, com capacidade para 111 passageiros.

Outra notícia de hoje dá conta que a dívida global antiga da Madeira continua em trajectória decrescente. Uma informação que consta do Boletim Orçamental do 3º trimestre de 2020 divulgado hoje pela Vice-presidência do Governo Regional.

Dois golos de Rodrigo Pinho permitiram ao Marítimo vencer o Salgueiros e qualificar-se para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal de futebol. O Marítimo esteve em desvantagem, tendo empatado aos 88 minutos e chegado à vitória na fase final do prolongamento.