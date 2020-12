Vacinas chegam à Madeira entre os dias 28 e 29 de Dezembro

As primeiras 9.750 doses da vacina contra a covid-19 chegam à Madeira entre os dias 28 e 29 de Dezembro. O DIÁRIO sabe que o primeiro-ministro português, António Costa, contactou esta quarta-feira o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no sentido de informar o chefe do executivo madeirense sobre as datas específicas em que a vacina da Pfizer será enviada para a Madeira.

A boa nova foi anunciada precisamente no dia em que a Direcção Regional de Saúde (DRS) apresentou o plano de vacinação contra a covid-19. Estas doses serão colocadas em duas arcas frigoríficas e ficam sob vigilância do SESARAM.

Madeira prevê vacinar 50 mil pessoas na 1.ª fase Pfizer dá formação aos profissionais de saúde da Região a 28 de Dezembro

Nesta apresentação, que decorreu durante a tarde, Herberto Jesus precisou que o transporte destas vacinas "tem de ser seguro", isto porque estamos a falar de algo que "tem muito valor e no mercado negro ainda mais". O sistema de vigilância será por isso "altamente controlado".

Recorde-se que há instantes, a ministra da Saúde, Marta Temido, avançou que Portugal vai receber até final do ano mais 70.200 doses de vacinas contra a covid-19, perfazendo um total de 79.950 doses.

Portugal recebe mais 70.200 vacinas ainda este ano Portugal vai receber até final do ano mais 70.200 doses de vacinas contra a covid-19, mais um do que o inicialmente previsto para este ano, perfazendo 79.950 doses, anunciou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

Marta Temido adiantou que a farmacêutica Pfizer antecipou a entrega do segundo lote e, sendo assim, às 9.750 vacinas que estavam previstas juntam-se mais 70.200 doses que chegam a Portugal ainda este ano.