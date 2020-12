Sara Madruga quer Madeira incluída no plano de vacinação à Covid-19

A deputada madeirense Sara Madruga da Costa e membro da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia COVID-19 e do processo de recuperação social e económica, exigiu ontem à Ministra da Saúde garantias de que nenhum madeirense ficaria esquecido no plano de vacinação.

“Os portugueses das Regiões Autónomas, nomeadamente os da Madeira, são muitas vezes esquecidos pelo Governo da República nos diversos planos nacionais e a verdade é que, neste momento, é fundamental termos uma garantia de que não ficaremos para o fim desse mesmo plano”, disse a deputada, questionando ainda a Ministra da Saúde, a propósito da articulação para a distribuição das vacinas na Madeira, apelando a que o Governo da República “adopte todas as diligências para que o processo decorra de forma célere”.

Sara Madruga da Costa perguntou, ainda, quantas vacinas serão disponibilizadas à Região e qual a previsão da chegada das mesmas à Madeira.

Na resposta às questões colocadas, Marta Temido garantiu que as Regiões Autónomas serão incluídas no plano de vacinação e que a distribuição será feita à Madeira pela Pfizer, no início do próximo ano.

A deputada aproveitou ainda a oportunidade para pedir à Ministra a clarificação de quem assume o pagamento das vacinas, tendo Marta Temido referido que o pagamento das mesmas “não está em causa, já que existe uma autorização de despesa assumida em Conselho de Ministros”.