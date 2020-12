Ribeira Brava distribui mais de três mil máscaras aos alunos do concelho

A Câmara Municipal da Ribeira Brava iniciou hoje a distribuição de cerca de 3150 máscaras aos alunos que frequentam os vários estabelecimentos de ensino do concelho. Cada estudante, pertencente ao 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e do Ensino Secundário, irá receber duas máscaras de tecido, executadas por mão-de-obra regional.

"A acção, levada a cabo pela autarquia, tem como objectivo a sensibilização da população mais jovem sobre os cuidados a ter para o combate à pandemia da covid-19 na Região, sobretudo no concelho da Ribeira Brava", explica através de uma nota de imprensa.

"O uso correto da máscara é crucial para evitar a propagação do vírus SARS-CoV-2 e é neste sentido que o executivo camarário decidiu que o ideal seria a entrega de duas máscaras a cada aluno. Assim, o equipamento poderá ser utilizado as horas devidas e substituído quando for necessário", acrescenta.

A autarquia recorda que a máscara é de uso individual e realça que em prol da saúde pública é necessário adoptar outros comportamentos, como a lavagem e desinfecção frequente das mãos, o distanciamento social e a etiqueta respiratória.

A Câmara deixa ainda um apelo aos jovens da Ribeira Brava para que sejam agentes de saúde pública e para que consciencializem o seu agregado familiar a cumprir com todas as normas de combate à covid-19.