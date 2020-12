Almoço de Natal no Restaurante Atlantis

Com uma localização privilegiada sobre o mar, o Restaurante Atlantis, no Caniço de baixo convida a um almoço de Natal com sabores tradicionais, mas com um toque inusitado de sofisticação. Num menu pensado ao pormenor para esta data em família o Chef juntou o Bacalhau e Ganso numa combinação improvável, mas que irá surpreender todos os convidados. Menu com entrada, prato principal, sobremesa e bebidas da casa, apenas 29,90€ por pessoa.

Menu exclusivo dia 25 de Dezembro

Reservas limitadas de acordo com capacidade do espaço e medidas de segurança.

Reservas: [email protected] 291 930 930