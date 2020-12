GNR intensifica patrulhamento e outras notícias hoje em destaque

A GNR vai intensificar o patrulhamento rodoviário no país até 04 de janeiro com a Operação Natal e Ano Novo 2020, para "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, estando ainda atenta às imposições legais decorrentes do atual estado de emergência, como as restrições à circulação e ao recolher obrigatório."

A GNR anunciou que terá "especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores que por vezes são motivadores de sinistralidade grave", tais como excesso de velocidade, manobras perigosas, e utilização indevida do telemóvel.

A Guarda Nacional Republicana apela também para que os condutores "adequem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, mantenham a calma em situações de elevada intensidade de tráfego, que possam obrigar à circulação a baixa velocidade e evitem manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou contribuir para a ocorrência de acidentes".

No futebol, o FC Porto, campeão e vencedor da Taça de Portugal, e o Benfica, finalista vencido da Taça, disputam a Supertaça Cândido Oliveira, em Aveiro, quatro meses depois da data habitual da competição.

Ao contrário das últimas temporadas, a Supertaça não abriu a temporada e foi adiada para dezembro, devido aos reajustes no calendário provocados pela pandemia de covid-19.

Os 'dragões', terceiros classificados da I Liga, chegam a este encontro após uma série de cinco vitórias consecutivas e 11 jogos sem perder, enquanto as 'águias', na vice-liderança, não perdem há nove partidas.

As utilizações de Pepe, Corona e Otávio, com problemas físicos, são dúvidas no FC Porto, sendo que Gabriel é ausência certa no Benfica, assim como Pizzi, infetado com o novo coronavírus, tal como o diretor-geral Tiago Pinto.

Em 11 finais da Supertaça entre as duas equipas, o FC Porto conquistou o troféu 10 vezes, somando um total de 21 conquistas, contra oito do Benfica - metade das quais nos últimos seis anos - e do Sporting.

A 42.ª edição da Supertaça vai ser disputada no Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 20:45, com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

DESPORTO

Marítimo, Gil Vicente, Belenenses SAD e Nacional, todos com duelos frente a adversários de divisões inferiores, procuram garantir um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, no fecho da quarta eliminatória.

Na Madeira, o Marítimo é a primeira equipa a entrar em campo, logo às 11:00, frente ao Salgueiros, do Campeonato de Portugal, num embate em que já se sabe que o vencedor irá receber o Sporting na próxima ronda.

Durante a tarde (16:00), o Gil Vicente vai ao centro do país defrontar a União de Leiria, do terceiro escalão, seguido da receção, às 19:00, do Belenenses SAD ao Sporting de Espinho, igualmente do Campeonato de Portugal.

O vencedor do duelo União de Leiria-Gil Vicente vai receber o Académico Viseu, da II Liga, nos 'oitavos', enquanto quem triunfar no Belenenses SAD-Sporting de Espinho vai jogar no campo do Fafe, da terceira divisão.

Às 20:00, a quarta eliminatória da Taça de Portugal encerra com o Nacional a receber na Madeira o Leixões, do segundo escalão. O vencedor receberá o FC Porto, atual detentor do troféu, nos 'oitavos'.

ECONOMIA

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se hoje na Concertação Social para fazer o acompanhamento da situação da pandemia de covid-19 e das medidas de resposta à crise.

De acordo com a convocatória enviada pelo Conselho Económico e Social (CES) aos parceiros sociais, os temas agendados para a reunião são o "acompanhamento da situação da pandemia e das medidas" e o "balanço dos trabalhos".

A reunião começa às 10:00, por videoconferência, com a presença no CES, em Lisboa, apenas dos membros do Governo.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai hoje divulgar o valor do défice das contas públicas até ao terceiro trimestre, depois de um saldo negativo de 5,4% do produto interno bruto no primeiro semestre.

Em 23 de setembro, o INE revelou que o défice situou-se em 5,4% do produto interno bruto (PIB) no primeiro semestre deste ano, em contas nacionais, acima dos 1,2% registados no período homólogo de 2019.

"Tomando o conjunto do primeiro semestre de cada ano, o saldo das AP [Administrações Públicas] passou de -1,2% do PIB em 2019 para -5,4% em 2020", informou o INE nas Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional publicadas em setembro.

Para o conjunto do ano, o Governo prevê um défice de 7,3%, à semelhança do que acontece com a Comissão Europeia (CE) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

LUSOFONIA E ÁFRICA

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, vai reunir-se hoje com os líderes e os vice-líderes das bancadas parlamentares, depois de ter ameaçado dissolver a Assembleia Nacional Popular e mostrado descontentamento com o comportamento de alguns deputados.

Na semana passada, o chefe de Estado reuniu-se com os cinco dos seis partidos com assento parlamentar para discutir a possibilidade de dissolução do parlamento, tendo convocado igualmente o Conselho de Estado.

Tanto os partidos políticos, como o Conselho de Estado, consideraram não existir qualquer crise política, que justifica a dissolução da Assembleia Nacional Popular e a convocação de eleições antecipadas, apesar de a decisão caber apenas a Umaro Sissoco Embaló.

PAÍS

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, apresenta hoje o Plano de Vacinação contra a covid-19 na região autónoma.

Segundo o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, estão "garantidas todas as condições" para a chegada das primeiras 9.750 vacinas contra a covid-19 à região na primeira semana de janeiro.

O governante adiantou ainda o plano vai começar com "os grupos prioritários", nomeadamente os profissionais que "estão na primeira linha" do combate à covid-19 na região.

Enfermeiros do Hospital da Guarda concentram-se hoje junto à entrada do Serviço de Urgência em protesto contra a precariedade e por melhores condições de trabalho.

Organizado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), estes profissionais de saúde reivindicam a vinculação dos enfermeiros com contratos precários, a atribuição de pontos para efeitos do descongelamento das progressões, a correção das injustiças criadas com a transição para a carreira de enfermagem e a compensação pelo risco e penosidade da profissão.