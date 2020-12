Padre Ângelo Freitas celebrou Bodas de Diamante da Ordenação Sacerdotal

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás presidiu hoje na igreja paroquial da Ponta Delgada a uma eucaristia de acção de graças pelos 75 anos de sacerdócio do padre Ângelo de Freitas.

O sacerdote nasceu na freguesia da Ponta Delgada e tem 98 anos. Foi ordenado padre na Sé do Funchal a 22 de dezembro de 1945 pelo bispo D. António Manuel Pereira Ribeiro.

O padre Ângelo de Freitas começou a sua vida de sacerdote como coadjutor da Paróquia de São Vicente , para além de ser professor foi também pároco em diversas paróquias da Madeira, mas as últimas paróquias onde exerceu o ministério foi nas paróquias da Fajã da Ovelha e do Paul do Mar.