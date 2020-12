Graça Freitas recuperou da covid-19 e regressa ao trabalho

Graça Freitas, Directora-Geral da Saúde já recuperou da Covid-19 e mostra-se grata pela vida e pelo “presente” de estar recuperada. O regresso ao trabalho está marcado para segunda-feira, após uma ausência de três semanas à conta da Covid-19, escreve o Jornal de Notícias (JN).

"Sinto um grande alívio", diz Graça Freitas, que pensava ser "candidata a ter uma forma grave da doença", por ter "antecedentes de doença complicados". Médica, de 63 anos, passou pela covid-19 sem problemas de maior e está pronta a voltar ao trabalho, duplamente aliviada, por "não ter tido nenhuma complicação e não ter infectado ninguém".

Numa entrevista concedida ao Jornal Sol, Graça Freitas recorda que foi uma doente exemplar, cumpriu todas as recomendações do SNS e não esconde a ansiedade que viveu.

"Tive sempre sintomas ligeiros. Nunca tive febre, que era algo que estava à espera de ter. E depois os sintomas flutuam, há um dia em que se está bem e outro não. A doença tem esta incerteza de se estar sempre com o temor de piorar. É uma sensação, que do ponto de vista psicológico, causa grande ansiedade".

A diretora-geral da saúde aconselha os doentes a terem um oxímetro em casa, um aparelho que mede os níveis de oxigénio do sangue. "Dá um dado objectivo", diz, detalhando a forma como passou pela doença. "Bebi muita água, o próprio corpo pedia, apesar de não ter febre. Não senti um cansaço extremo", acrescentou.

"É uma sensação de vulnerabilidade. Durante uns dias, não sabemos o que vai acontecer. Essa incerteza é pesada", recordou Graça Freitas, que vive apenas com o marido e teve receio de o contaminar. O que não aconteceu.

Graça Feitas disse não perceber bem como ficou doente. Acredita que foi infectada há cerca de três semanas, numa reunião na qual participou com uma colega, que dois dias depois, num domingo, lhe ligou a dizer que tinha a doença.

"Estávamos todos com máscara. Uma pessoa estava doente e não sabia", disse Graça Freitas. Questionada pelo "Sol", a directora-geral da Saúde disse que "no conjunto" estavam a cumprir as regras. "Estávamos a um metro e meio, talvez" de distância na sala.