Francesa de 105 anos sobrevive à doença

Uma mulher de 105 anos, residente numa casa de repouso em Annecy, nos Alpes franceses, sobreviveu ao contágio de covid-19, confirmou o diretor da instituição ao jornal local Dauphiné Libéré.

Léa Lavy que celebrou 105 anos de idade no passado dia 10 dezembro sobreviveu à doença que a afetou "de forma branda", de acordo com a notícia publicada no mesmo jornal.

Stéphane Richard, diretor da casa de repouso da Fundação Parmelan, em Annecy, disse à France Presse que a instituição organizou uma "pequena festa" para assinalar o aniversário da residente em que participaram várias pessoas mantendo a distância de segurança sanitária.????

A casa de repouso onde se encontra Léa Lavy "há alguns meses" enfrentou recentemente a segunda vaga de covid-19 e, Stéphane Richard disse que "109 dos 185 residentes foram afetados (60%) e que há a lamentar 33 mortes", devido ao SARS CoV-2.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,62 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 5.649 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se na Itália (65.011 mortos, mais de 1,8 milhões de casos de contágio), seguindo-se Reino Unido (64.402 mortos, mais de 1,8 milhões de casos), França (58.282 mortos, mais de 2,3 milhões de casos) e Espanha (48.013 mortos, mais de 1,7 milhões de casos).

Portugal contabiliza 5.649 mortos em 350.938 casos de infeção.