Miguel Albuquerque garante contar com os psicólogos na sua acção de governo da Madeira. “Os Psicólogos são parte integrante da acção governativa em prol da população.” A frase do presidente do Governo Regional foi dita, na manhã de hoje, na tomada de posse dos novos membros da direcção da Madeira da Ordem dos Psicólogos.

O governante quis destacar o papel daqueles profissionais no desenvolvimento e sucesso do Estado Social, considerando que o seu trabalho é indissociável do mesmo. Por isso, garantiu, os psicólogos são interlocutor privilegiado da acção governativa.

Miguel Albuquerque revelou-se apreciador de um pensador/psicólogo, Steven Pinker. O presidente considerou-o um dos autores mais importantes da actualidade pelo pensamento e combate ao menosprezo do racionalismo e da ciência, por contraposição aos que advogam a desinformação, o pensamento mágico, o misticismo a irracionalidade, o obscurantismo…

O governante insurgiu-se contra quem põe em causa o racionalismo e a defesa do pensamento científico, que cresceu nos últimos 200 anos. Para esse combate, disse, são muito importantes os psicólogos.

Renato Carvalho foi empossado presidente da Ordem na Madeira e começou a sua alocução pela garantia de que todos os psicólogos são importantes, se por mais não fosse, para a “da construção conjunta de uma identidade profissional”.

O psicólogo defendeu que o futuro passa por, cada vez mais, fazer dos psicólogos uma presença constante na sociedade, não limitada aos consultórios. Educação, saúde, interacção social e comunitária, no trabalho das organizações.

O responsável pela Ordem dos Psicólogos deu um exemplo concreto semelhante ao que Miguel Albuquerque veio a referir: Vacinação contra a Covid.

Renato Carvalho deixou uma garantia: “Pode a comunidade continuar a contar com os psicólogos”.

Na posse interveio, igualmente, Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, que enquadrou a vinda à Região como um sinal de normalidade que, aos poucos, é preciso incutir à vida dos dias presentes. A última viagem de avião, que fez, foi em Março, exactamente para vir à Madeira a uma iniciativa da estrutura regional da Ordem

Francisco Miranda Rodrigues disse que a “Madeira sempre se destacou pelo pioneirismo dos psicólogos”.

Numa intervenção prévia da antiga responsável pelos psicólogos na Madeira, Teresa Carvalho, ficou-se a saber que, actualmente, existem 430 psicólogos activos na Região.