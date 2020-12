PSD critica prioridades da Junta de Freguesia de São Martinho

Três propostas da autoria do PSD foram ontem chumbadas pelo PS na Assembleia de Freguesia de São Martinho “sem qualquer argumento ou justificação plausível”, lamenta o PSD, recordado que o mesmo partido que lidera a Junta de Freguesia chumbou igualmente as sugestões de melhoria ao Orçamento para 2021 e que incluíam, por exemplo, a duplicação do valor previsto para as bolsas de estudos e consequente duplicação do número de estudantes apoiados, na ordem dos 60, o reforço da verba para a recuperação dos becos e das veredas da freguesia que estão degradadas e colocam em causa a segurança das populações e a redução do valor de 135 mil euros previstos para passeios e viagens sociais, pelo facto de considerar “exagerado”, num ano que será marcado pelo combate à pandemia e pela necessidade de recuperação social e económica.

Bruno Macedo, presidente da Comissão Política de São Martinho, afirma que entre 2014 e 2020, o orçamento da Junta passou de 523 mil euros para 860 mil euros e em 2021, prevêem-se mais 830 mil euros, pelo que questiona “onde será gasto este dinheiro quando não se vê uma única obra ou um único projecto estrutural de relevo promovidos pela Junta”.

O social-democrata diz que quase 8 anos e 5,6 milhões de euros depois, a uma média de 700 mil euros/ano, “aquilo que a Junta PS de São Martinho tem para mostrar é caos no trânsito, estradas degradadas, desgaste dos equipamentos públicos, falta de limpeza nos becos, nas veredas e nos sítios e o empobrecimento da imagem da freguesia, do ponto de vista do seu potencial turístico”, para além de “uns extraordinários 250 mil euros anuais gastos em salários e outras regalias, uma conta de telemóveis e comunicações igual a 1200€ ao mês e outra conta com combustíveis igual a 12€ ao dia”.

Por isso, estranha que a “Junta mais rica da Região e a que mais dinheiro recebe, não consiga ter uma única ideia que vá além da execução de políticas ‘sociais’”, lamentando que “os cruzeiros feitos no Mediterrâneo são considerados pelos socialistas de São Martinho apoios sociais que misturam critérios, que se atropelam e que tratam quem precisa e quem não precisa da mesma forma”.

Para o PSD, este Orçamento e Plano para 2021 idealizado e aprovado pelos socialistas de São Martinho “deixa antever mais uma oportunidade perdida face ao período difícil que se avizinha” e culpa “os socialistas da Junta que nada fazem e os socialistas da Câmara Municipal do Funchal que fecham os olhos a tudo”.