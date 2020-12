Governo não fecha porta a aperto de medidas no final do ano

"Ninguém quer isso, mas se tiver de se, nós vamos fazer." Esta é a síntese do pensamento do presidente do Governo sobre o futuro quase imediato. Miguel Albuquerque insiste que esse futuro está nas mãos de todos os cidadãos.

No entanto, se as coisas correrem mal, o Governo não afasta a possibilidade de apertar as medidas , mesmo no final do ano.

Miguel Albuquerque lembrou o que está a acontecer por toda a Europa, com medidas cada vez mais restritivas, e admitiu que, se na Região se perder o controlo das cadeias de transmissão do vírus, só há um caminho: voltar ao recolhimento obrigatório semelhante ao da primeira fase da pandemia.