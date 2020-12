Madeira já instaurou um processo-crime ao piloto Miguel Campos

O presidente do Governo Regional garante que as autoridades de saúde regionais já apresentaram um processo-crime contra o piloto de ralis Miguel Campos, que esteve na Região a ministrar um curso num período em que ainda não lhe havia sido comunicado o resultado do teste PCR, feito à chegada ao aeroporto.

Sobre a dupla testagem, Albuquerque pede alguma tolerância a quem de os realizar, pelo facto de estar em causa um bem maior, a saúde da comunidade.

O governante diz que já foram detectados 11 casos de infecção por SARS-CoV-2 através da realização de um segundo teste, depois de o primeiro ser negativo.

Com essa medida, estimam os responsáveis de saúde pública, foram evitadas 33 cadeias de transmissão.

Miguel Albuquerque considera estarmos perante uma "situação grava" quando as pessoas não ficam em isolamento.