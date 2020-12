Miguel Campos diz que ainda aguarda resultado do teste à covid-19

O piloto de ralis Miguel Campos diz ter sido “alvo de uma notícia caluniosa e falsa” e garante que continua “sem receber ou conhecer o resultado do teste” à covid-19, que fez na Madeira.

“Dia 17/12/2020, a RTP-Madeira emitiu a notícia falsa e caluniosa, dizendo que Miguel Campos testou positivo. Isto fez desenrolar uma série de notícias nos órgãos de comunicação social, sem qualquer prova sobre o anunciado teste positivo. Estamos perante uma série de calúnias e falsidades sem qualquer fundamento, ou, simplesmente, de ouvir dizer. Dia 18/12/2020, continuo sem receber ou conhecer o resultado do teste da Madeira”, pode ler-se no comunicado que o piloto fez chegar às redações.

No DIÁRIO de Notícias deste sábado, 19 de Dezembro, o médico de saúde pública do Funchal, Maurício Melim, explica que “no sábado [12-12-2020] foram feitas várias tentativas para lhe transmitir o resultado, mas o senhor não atendeu. Quando demos conta, o senhor já não estava na Região. Na plataforma Madeira Safe, onde as pessoas fazem os seus registos, os dados estavam incompletos e não foi possível fazer outro contacto”.

No dia 11/12/2020 embarquei para a Madeira com um teste Covid-19 efetuado, com resultado negativo, teste este certificado pelo SNS e Infarmed conforme anexos. Na chegada ao Funchal pelas 23h pediram-me para fazer outro teste, e, informaram que o resultado estaria disponível na minha caixa de e-mail e no MADEIRASAFE.COM logo pela manhã. Ora, até dia 18/12/2020, ainda aguardo o respetivo resultado na caixa de e-mail e na plataforma do madeirasafe.com. Durante o dia 12/12/2020 fiz chamadas para o número de apoio do SNS e responderam-me que tinha de esperar até receber a informação pelo respetivo e-mail. Até hoje não fui informado de nenhum resultado, quer via e-mail quer pela plataforma oficial da madeirasafe.com. Miguel Campos, piloto de ralis



O senhor trazia um teste que era negativo, mas era um teste antigénio e não PCR como a Região exige e que foi obrigado a fazer à chegada ao aeroporto, tal como todos os viajantes que cá chegam. Devia ter aguardado pelo resultado do teste. Maurício Melim, Delegado de Saúde do Funchal

Miguel Campos adianta ainda que "para ficar seguro" efectuou ontem "3 testes em laboratórios diferentes, que redundaram negativos".

"Perante a difamação e violação de informação de que fui vítima solicitei, por uma questão de prevenção, a todos quanto contactaram comigo, em especial no jantar, que realizassem também o teste covid-19. Para TODOS o resultado foi negativo. De lamentar o que aconteceu, pois sempre estive sempre de boa fé e com as precauções necessárias face às questões da pandemia e sanitárias", afirma, no comunicado.

Também a autoridade de saúde da Madeira garantiu ao DIÁRIO que toda a rede de contactos do caso que envolveu o piloto testou negativo.

"Testámos 20 e poucas pessoas todos negativos. Fizemos o teste entre o quinto e o sexto dia, por isso se houvesse alguma situação positiva, teríamos apanhado. Assim sendo, não apuramos risco para fazer o segundo teste. As pessoas tinham a recomendação para permanecerem em isolamento profiláctico, até fazerem o teste", afirmou Maurício Melim.

O DIÁRIO também revelou que o ex-campeão de Portugal e ex-vice campeão da Europa testou positivo para covid-19 depois de ter promovido um curso de pilotagem ilegal, na Madeira. A PSP fez saber ao DIÁRIO que a utilização da via pública não estava licenciada devido à pandemia e adiantou que já abriu um processo de averiguações tendo em vista a aplicação de coima à organização.