Travão à mobilidade deixa lares desamparados. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO, dando conta de que a medida que entra hoje em vigor recomenda aos profissionais da saúde do sector público que evitem deslocações às estruturas residenciais para idosos devido à Covid-19. Os lares sem médicos e enfermeiros nos seus quadros estão aflitos devido à medida.

Ainda no âmbito da covid-19, saiba que ontem faleceu uma doente de 92 anos devido à infecção, num dia em que a Direcção Regional de Saúde revelou a existência de 17 novos casos de covid-19, sendo 16 de transmissão local e um importado. Esta é a oitava morte na Região devido ao vírus.

Na edição deste sábado, fique também a saber que a chegada de centenas de passageiros colocou à prova a operacionalidade da unidade de rastreio e vigilância epidemiológica do aeroporto da Madeira. Ontem aterraram 34 aviões com 5.700 lugares: um recorde desde o início da pandemia.

Ainda relacionado com a covid-19, conheça a história do piloto infectado Miguel Campos que fez uma corrida clandestina. A polícia investiga curso de pilotagem na estrada sem licença e admite aplicar coima. No entanto, cerca de 20 pessoas que contactaram com o piloto testaram negativo.

Fique ainda a saber que um madeirense matou uma mulher à facada em Londres. A vítima, natural de São Martinho, estava radicada em naquele país e tinha sido mãe há quatro meses.

