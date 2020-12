FC Porto e Benfica tentam juntar-se ao Sporting nos oitavos de final da Taça

O FC Porto, detentor do troféu, e o Benfica vão tentar juntar-se hoje ao Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ao defrontarem Tondela e Vilafranquense, respetivamente.

Os 'dragões' terão a tarefa teoricamente mais difícil dos dois, ao receberem uma equipa da I Liga e que na última jornada do campeonato foi ao Dragão perder por 4-3, tendo mesmo desperdiçado o golo da igualdade no último lance do jogo.

Já o Benfica, finalista da última edição da prova, é claramente favorito frente a um Vilafranquense que milita no Campeonato de Portugal e que dificilmente conseguirá contrariar as 'águias' em pleno estádio da Luz.

Programa e resultados da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol:

<PRE>

- Sexta-feira, 11 dez:

(+) Académico de Viseu (II) - Académica (II), 3-0

(+) Sporting (I) - Paços de Ferreira (I), 3-0

- Sábado, 12 dez:

Fontinhas (CP) - (+) Fafe (CP), 1-1 (1-1 ap, 3-4 gp)

(+) Rio Ave (I) - Famalicão (I), 2-1

(+) Estoril Praia (II) - Boavista (I), 2-1

- Domingo, 13 dez:

Cova da Piedade (II) - Moreirense (I), 11:00

Vitória de Guimarães (I) - Santa Clara (I), 14:00

FC Porto (I) - Tondela (I), 18:30

Benfica (I) - Vilafranquense (II), 20:30

- Segunda-feira, 14 dez:

Torreense (CP) - Amora (CP), 11:00

Anadia (CP) - Estrela da Amadora (CP), 14:00

Olímpico do Montijo (CP) - Sporting de Braga (I), 20:15

- Quarta-feira, 23 dez:

Marítimo (I) - Salgueiros (CP), 11:00

União de Leiria (CP) - Gil Vicente (I), 16:00

Belenenses SAD (I) - Sporting de Espinho (CP), 19:00

Nacional (I) - Leixões (II), por confirmar

(+) -- Apurado para os oitavos de final, que se disputam em 12 de janeiro de 2021.