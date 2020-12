Parque Temático da Madeira revive tradições natalícias de outros tempos

Nesta altura de Natal, o Parque Temático da Madeira revive o Natal de outros tempos através do evento ‘O Natal Madeirense’ que proporcionou ontem uma viagem pelas tradições da ‘Festa’ de outrora, desde as missas do parto, a elaboração da tradicional Lapinha, a missa do galo, as romagens, e ainda iguarias e sabores de um natal bem madeirense.

A inciativa contou com a presença do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e da presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Nivalda Gonçalves, que aproveitou para destacar as novidades do espaço que pretende ser um “impulsionador da preservação das tradições, principalmente as que evidenciam particularidades únicas”.

Actualmente a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira está a desenvolver um Projecto de Reconversão, no valor de 1,5 milhões de euros, que teve como principal objectivo a valorização desta infraestrutura, contribuindo para a protecção, promoção e desenvolvimento do património cultural, valorização da beleza natural da Região, bem como, para a qualificação dos elementos diferenciadores, melhorando as condições de rentabilidade do espaço e otimizando a exploração deste grande recurso turístico e cultural da RAM.

Este projecto, do Instituto de Desenvolvimento Regional (85% de comparticipação de fundos comunitários), abrangeu diversas vertentes, como obras de valorização das atrações existentes, criação novos espaços, aquisição de equipamentos, vídeos e o lançamento de uma nova estratégia de promoção e divulgação do património natural e etnográfico.

Quanto à valorização do espaço, foi reforçada a presença da identidade madeirense, com a apresentação de quatro Casas Típicas de Santana, um Moinho do Porto Santo, a criação de rotas etnográficas (por exemplo, do trigo e vimes), a recriação das profissões tradicionais, a confecção de iguarias tradicionais e a possibilidade de participação do visitante nas tarefas diárias de outrora.

Actualmente estão a ser revitalizados os pavilhões com a introdução de novas atracções e conteúdos, entre os quais a criação de uma sala polivalente, revitalização dos ateliês, reconversão do Pavilhão n.º 4 numa atracção infanto-juvenil, revitalização dos pavilhões 1 e 2, lançamento de uma nova viagem fantástica e ainda a criação de um roteiro de flores.

Foi feita uma nova aposta na Estratégia de Promoção e Divulgação com o renascimento da Marca (rebranding), maior promoção e divulgação das atracções do parque, maior divulgação nos diversos mercados turísticos e participação em eventos culturais de divulgação do destino Madeira.

Já Pedro Fino referiu que o Governo Regional apostou neste Projecto de Reconversão do Parque Temático da Madeira por “reconhecer o grande valor desta infraestrutura em termos culturais, como forma de divulgar os nossos costumes e tradições, não apenas aos turistas, como também aos madeirenses e porto-santenses, que diariamente visitam este local”.

Recorde-se que as entradas nas áreas comuns do Parque Temático da Madeira passaram a ser gratuitas desde Outubro de 2018, precisamente para atrair mais visitantes a este espaço de excelência no concelho de Santana.

O Parque Temático da Madeira, da responsabilidade da Sociedade de Desenvolvimento do Norte, S.A., foi inaugurado em 2004, contando já com 16 anos de existência.