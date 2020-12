ARDITI recruta investigador doutorado

A ARDITI — Agência Regional Para o Desenvolvimento Da Investigação, Tecnologia e Inovação – está a recrutar um investigador com o grau académico de doutoramento. O anúncio de abertura do concurso foi publicado hoje em Diário da República.

“Em reunião do Conselho de Administração da ARDITI — Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação — Associação, foi deliberado abrir procedimento concursal de seleção internacional para um lugar de investigador/a doutorado/a de nível inicial, em regime de contrato de trabalho a termo incerto ao abrigo do Código do Trabalho, para o exercício de atividades de Investigação Científica na(s) área(s) de Meteorologia e/ou Oceanografia, com ênfase em sistemas insulares, com vista a desenvolver atividades no âmbito do projecto ‘Observatório Oceânico da Madeira –OOM’, nomeadamente: Liderar a escrita e escrever em coautoria publicações no âmbito do projecto; Preparar e apresentar comunicações em contextos nacionais e internacionais; Realizar simulações numéricas acopladas, com o objectivo de analisar processos de interação oceano-atmosfera, na Região Autónoma da Madeira; Dar suporte científico ao sistema de previsão acoplado do OOM.”

Pelo trabalho a desenvolver, a ARDITI propõe-se pagar 2.134 euros mensais.

O júri do concurso é o liderado pelo presidente do Conselho de Administração, Nuno Nunes.