PS questiona a transparência dos apoios a projectos de inovação

Rui Barreto continua a ser questionado sobre as áreas a sua tutela e já garantia, a Ricardo Lume, que no concurso de mobilidade terrestre estarão garantido todos os postos de trabalho das empresas de transportes.

Numa segunda ronda, em que responde a blocos de três deputados, o secretário da Economia foi confrontado, por Victor Freitas com a mudança de posição política do CDS que, há um ano, estava na oposição e via as suas propostas orçamentais rejeitadas.

Barreto lembrou que o CDS absteve-se no último orçamento em que estava na oposição, porque três das suas propostas foram acolhidas pelo PSD.

Marina Barbosa, também do PS, confrontou o secretário com o aumento do desemprego, nomeadamente entre os jovens.

Outra deputada socialista, Olga Fernandes, confrontou Rui Barreto com os apoios à inovação e a falta de transparência do processo.

A deputada questiona o facto de o presidente da ARDITI, que concorre aos apoios, também presidir à comissão que os avalia.

Olga Fernandes quer saber que postos de trabalho foram criados com estes apoios e se não se trata de “falhanços totais” ou “interesses pessoais”.

Rui Barreto pediu à deputada que apresentasse provas das acusações que fez e assegurou que há “independência “ nos procedimentos.