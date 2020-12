Concerto de Natal na Igreja de S. Bento

O ciclo 'Dezembro Barroco', organizado pela Associação Orquestra Clássica da Madeira, já conta com três concertos realizados e aproxima-se do final, com dois espectáculos a pelo seu grupo residente, Funchal Baroque Ensemble.

O Concerto de Natal que se realizará na Igreja de S. Bento, na Ribeira Brava, na próxima aurta-feira, pelas 20 horas. terá como solistas Carla Abreu e Sara Faria (Flautas de Bisel), Maria João Pereira (Voz – Soprano), Norberto Cruz (Bandolim), e nos violinos Olga Laidechikova e Edina Tenki, no violoncelo László Szepesi, no Cravo e direção musical Giancarlo Mongelli.

O programa previsto para este concerto é dividido em dois momentos: no primeiro, duas flautas de bisel, com o Concerto Pastorale de J.Ch. Pez, em que se encontram, explicitamente reunidas, todas as particularidades musicais que, no período barroco, aludiam ao tempo do Advento. Num segundo momento encontramos duas das características mais peculiares da música italiana: o canto e o bandolim, através de compositores como Antonio Vivaldi e Domenico Gaudioso, pertencentes às escolas musicais italianas de Veneza e Nápoles, o nome de Haendel encontra-se presente, também neste programa, associado a uma cantata sacra que compôs, muito provavelmente, durante o seu período romano de estadia e trabalho compositivo em Itália. O Funchal Baroque Ensemble apresenta-se numa formação tipicamente italiana para entretenimentos musicais de câmara, profana e sacra, nos palácios da aristocracia do séc XVIII: 2 violinos, violoncelo, cravo e os solistas.

Dezembro Barroco é o resultado de um protocolo realizado entre a Associação Orquestra Clássica da Madeira e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, com apoio da Diocese do Funchal e que pretende valorizar o património arquitetónico barroco da Região Autónoma da Madeira e enaltecer as especificidades e pormenores que constituem o repertório musical barroco.

A entrada para o concerto é livre. Contudo, será necessária uma inscrição pois há um número limite de lugares respeitando, desta forma, as medidas orientadas pela DGS e IASaúde. Essa inscrição poderá ser feita para o email: [email protected].

No final de um ano que colocou toda a população mundial num estado de alerta, de medo e de mudança de estilo de vida, a AOCM deseja que, através de vivências musicais distintas, seja possível elevar o espírito, aliviar a alma e enfrentar o futuro com esperança.

A utilização de máscara é obrigatória em todos os concertos, assim como o distanciamento social.