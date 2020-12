Quem poderá esta noite atingir os ‘oitavos’ da Champions?

A quinta jornada da Liga dos Campeões 2020/2021 conclui-se hoje com os jogos dos grupos E, F, G e H, e com as atenções a estarem viradas para as formações do Borussia Dortmund, Lázio e Manchester United que podem garantir desde logo o apuramento para os oitavos-de-final da competição.

Já com oito clube apurados para a fase final da ‘Champions’, onde se inclui o FC Porto, esta noite a festa poderá acontecer para mais três equipas.

O DIÁRIO, com a ‘ajuda’ da UEFA faz a antevisão dos possíveis resultados que permitem a passagem aos oitavos-de-final.

Começando pelo Grupo F, o Borussia Dortmund seguirá em frente se evitar a derrota frente à Lázio ou se o Brugge não vencer o Zenit. Os alemães podem mesmo garantir o primeiro lugar com uma vitória.

Já os italianos da Lázio passam aos ‘oitavos’ se vencerem o Dortmund, se o Brugge perder com o Zenit ou se os dois jogos terminarem empatados.

Quanto ao Brugge ficará fora dos dois primeiros se perder ou se os dois jogos terminarem empatados. Se ambos terminaram numa igualdade, o Brugge ficará em terceiro e garante um lugar na Liga Europa.

O Zenit já não pode chegar aos oitavos-de-final e poderá terminará em quarto se não vencer hoje o Brugge.

Finalmente no Grupo H, o Manchester United, do português Bruno Fernandes, seguirá em frente na prova se não perder com o Paris SG.

Os ‘red devils’ poderá inclusive garantir o primeiro lugar se vencer e o Leipzig não somar três pontos ou se empatar e o Leipzig perder.

Os turcos do Istanbul Başakşehir não poderão chegar aos oitavos-de-final se não bater o Leipzig. Os turcos ficarão no quarto lugar se perderem e o Paris SG evitar a derrota frente ao United ou se o Başakşehir empatar e o Paris ganhar.

Nenhuma outra situação pode ficar definida.

Conheça os clubes já apurados para os ‘oitavos-de-final’:

Grupo A: Bayern Munique (*)

Grupo C: Manchester City (*), FC Porto

Grupo D: Liverpool (*)

Grupo E: Chelsea, Sevilha

Grupo G: Barcelona, Juventus

(*) - Vencedor de grupo