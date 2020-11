FC Porto vence Marselha (0-2) e está mais perto dos 'oitavos' da Liga dos Campeões

Em jogo alusivo à 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto venceu esta noite o Marselha, no Vélodrome, por 2-0, e está mais próximo de alcançar os oitavos-de-final da 'Champions'.

Na viagem até ao Sul de França, os portistas adiantaram-se no marcador com um tento de Zaidu, aos 39 minutos. Na segunda parte - numa altura em que estavam reduzidos a dez elementos por expulsão de Grujic -, os 'dragões' aumentaram a vantagem na cobrança de uma grande penalidade por Sérgio Oliveira (72'), num lance que valeu outro cartão vermelho no desafio, desta feita ao defesa argentino dos marselheses, Leonardo Balerdi.

Com este triunfo, os pupilos de Sérgio Conceição somam 9 pontos no Grupo C, cujo líder é o Manchester City (12 pontos). Olympiacos (3 pontos) e Marselha (0 pontos) completam a classificação. O FC Porto está a um ponto de avançar para os 'oitavos' quando faltam disputar dois desafios.