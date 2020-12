As condições atmosféricas adversas condicionaram a operação aérea na Região e o avião da Binter, proveniente da Madeira, que devia ter aterrado às 7h55 no Aeroporto Internacional do Porto Santo, não descolou de Santa Cruz.

O site da ANA Aeroportos confirma que a viagem foi cancelada.

Se o tempo permitir, o próximo avião oriundo da Madeira deverá aterrar no Porto Santo pelas 18h15.