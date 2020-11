Vento afecta ligações aéreas

O mau tempo está já a afectar a operação aeroportuária..

A viagem que a Binter deveria ter realizado logo pela manhã, com a aterragem no Porto Santo às 07h55, não se efectuou. No sentido inverso também não houve viagem, deixando mais de vinte passageiros no Porto Santo. O secretário regional da Agricultura foi um dos passageiros prejudicados.

Tal acontece devidos aos ventos fortes e por vezes aguaceiros que se fazem sentir em ambos os aeroportos da RAM.

A rajada máxima no aeroporto da Madeira na última hora foi de 84km/h e no aeroporto Santo foi de 77 km/h. A média no aeroporto da Madeira entre as 8 e as 9h foi de 53,6 km/h.

As previsões não são as melhores, pelo que não se sabe ao certo quando é que as condições atmosféricas vão dar tréguas, para que os aviões levantem voo.

Segundo o IPMA hoje e amanhã as condições do tempo são adversas em toda a Região.