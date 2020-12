ARAE investiga venda de carne sem licenciamento nos Canhas

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) encontra-se a investigar uma situação de venda de carne sem licenciamento. Este é o resultado de uma inspecção levada a cabo ontem em conjunto com a Polícia de Segurança Pública na freguesia dos Canhas.

De acordo com Luís Miguel Rosa a identificação desta situações resulta de uma série de investigações que estão a ser realizadas, conjuntamente com a PSP, a fim de averiguar a origem da carne que, nesta época de Natal, é vendida para espetada e carne vinha d'alhos por particulares.

Também ao longo de sexta-feira, segundo o inspector regional da ARAE, foram inspeccionados cerca de 60 estabelecimentos comerciais das várias freguesias do concelho da Calheta. Por enquanto, os dados preliminares indicam o levantamento de um auto relacionado com o licenciamento do espaço.