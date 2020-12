Estão encontrados os melhores jogadores do FIFA The Best 2020.

Tal como aconteceu no ano passado o madeirense Cristiano Ronaldo voltou a figurar entre os três melhores, juntamente com Robert Lewandowski e Lionel Messi, mas a vitória veio a sorrir ao avançado do Bayern de Munique, que assim conquista o troféu pela primeira vez.

No futebol feminino o 'The Best' foi para a inglesa Lucy Bronze.