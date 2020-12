Já é conhecido o melhor onze de 2020 do futebol mundial, FIFA The Best, com destaque, uma vez mais para a presença do madeirense Cristiano Ronaldo.

Eis a melhor equipa da temporada:

Giarda-redes: Alisson Becker

Defesas: Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies

Médios: Kevin de Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich

Avançados: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo