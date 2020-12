Manuel Neuer e Sarah Bouhadi são os melhores guarda-redes FIFA 2020

Já arrancou em Zurique, na Suíça, a gala The Best FIFA, que elege os melhores do ano de 2020 do futebol mundial.

O primeiro troféu divulgado foi destinado aos melhores guarda-redes masculinos e femininos.

O alemão Manuel Neuer veio a ser consagrado o melhor guarda-redes do futebol mundial em 2020. O jogador ajudou o Bayern de Munique a conquistar o título da Liga dos Campeões.

No futebol feminino a francesa, dona da baliza do Olimpique Lyonnais, Sara Bouhadi veio a conquistar o troféu de melhor guarda-redes do ano de 2020.