Estátua de Cristóvão Colombo reinstalada após reparação que custou 3 mil euros

A estátua de Cristóvão Colombo foi reinstalada no Parque de Santa Catarina, após ter sido recuperada devido a vandalismo, numa intervenção que custou 3 mil euros.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal explicou que “depois de termos conhecimento do acto de vandalismo, fizemos uma avaliação ao estado da escultura e optámos por retirar no imediato a peça do Parque para que pudéssemos proceder à sua recuperação, uma vez que em virtude de terem derrubado propositadamente a escultura do nicho em pedra onde estava fixa, e que a suportava, a obra ficou inevitavelmente danificada, apresentando múltiplas fissuras, fendas, e algum desgaste da superfície da peça em consequência do embate da queda".

Além disso, a estátua da autoria de Henrique Moreira, também já denotava diversos pontos de corrosão, "passiveis de serem observados pelas distintas gradações de tonalidade verde, esbranquiçada e acastanhada, que conferem uma aparência diferente à superfície da obra, e por isso foi também promovida a sua recuperação integral com uma melhoria do seu aspeto exterior".

Miguel Silva Gouveia salienta que “a melhor resposta que podemos dar aos actos de vandalismo é recuperar, de forma rápida, o nosso património e devolvê-lo à cidade. É da competência de todos nós darmos respostas céleres a estas situações lamentáveis, zelando pelo património que é de todos nós e demonstrando que o civismo e a cidadania ainda são aqueles que imperam na cidade do Funchal".

Numa nota enviada à imprensa, a CMF afirma ter vindo a defender a dianteira política em prol da segurança na cidade e dos cidadãos, trabalhando em parceria com as entidades responsáveis na área da segurança pública, como é o caso da PSP, através de contratos locais de segurança e da instalação de um sistema de videovigilância.