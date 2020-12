Bancos, morte no aeroporto e desporto nos jornais nacionais

Público

- "Especial: Um ano para esquecer Sobrinho Simões: 'Fiquei mais triste e mais chato'"

- "TAP tem 83 milhões de euros para pagar saída de trabalhadores em 2021"

- "SEF: Há mais uma queixa de abusos sobre imigrantes"

- "Banca: KPMG diz que avisou Banco de Portugal sobre buraco do BES"

- "Estados Unidos: Colégio Eleitoral confirma vitória de Joe Biden e 'enterra' Trump"

Jornal de Notícias

- "Enfermeiros covid passam precários no acesso aos quadros"

- "Cabrita escapa à remodelação de Costa"

- "Ajuda à Banca já custou 3,3 mil milhões em juros ao Estado"

- "Pandemia: Menos dez concelhos em risco máximo de infeção"

- "Circo: Artistas trocam de emprego para enfrentar a crise"

- "Homicídio: Guarda que atropelou polícia fica na cadeia"

- "Celorico de Basto: Assassinado enquanto a mulher dormia"

- "Restauração: Ljubomir ganha uma estrela na constelação Michelin"

- "Liga dos Campeões: FC Porto: Ronaldo regressa ao Dragão com a Juve nos oitavos"

- "Liga Europa: Benfica defronta Arsenal e minhotos a Roma"

- "Taça: Braga aplica chapa 7 ao Montijo"

- "Boavista: Jesualdo até 2022 no Bessa"

Correio da Manhã

- "Morte de Ihor nas instalações do aeroporto de Lisboa: Dezenas de funcionários calam crime 'Mataram o gajo': Comentários indiciam ausência total de compaixão pela vítima"

- "CM revela as últimas imagens de cidadão ucraniano com vida: Relato do óbito divulgado por mensagem em grupo de colaboradores do SEF"

- "Sara Carreira: Exames a álcool e drogas atrasam a investigação"

- "Ljubomir ganha estrela Michelin"

- "5 anos de pena suspensa: Professora condenada por maus tratos a alunos"

- "Celorico de Basto: Homem assassinado em anexo e fechado à chave"

- "Pandemia: Centros de saúde já escolhem doentes para vacina"

- "Sorteio das competições europeias: Cristiano Ronaldo no dragão. Benfica reencontra Arsenal. Fonseca regressa a Braga"

- "Decisão: Governo aprova 5895 promoções nas Forças Armadas"

- "Portimão: Bebé sofre lesões cerebrais no parto"

- "Matou polícia: Guarda prisional preso por conduzir embriagado"

- "Seixal: Homicida de atleta entrega-se à PSP"

- "Contribuintes pagam: Bancos levaram mais de 20 mil milhões"

Jornal i

- "Mário Centeno garante que portugueses não vão perder rendimentos com a crise"

- "O Polícia durão que não tem papas na língua [Diretor Nacional da PSP, Magina da Silva]"

- "Alto Alentejo tornou-se um dos focos de covid"

- "John le Carré: O génio literário que seguiu a mentira até ao fim"

- "CDS: Conselho nacional ampliou divisões internas e obrigou a defesa da honra"

- "Ambiente: O pesadelo do lixo nas praias do Norte"

- "Presidenciais americanas: Colégio eleitoral oficializa vitória de Joe Biden"

- "CIP diz que pandemia já provocou 110 mil despedimentos"

- "15 de dezembro de 1956: O Danúbio veio desaguar no estuário do Tejo"

Negócios

- "Arrendamento dispara com crise no turismo"

- "Caixa vai acabar com 75% das participadas"

- "Banco de Portugal: Leão só acerta na meta do PIB se ficar tudo bem"

- "André Ventura, candidato às eleições presidenciais: 'Entrada num Governo do PSD? Só com um 'entendimento escrito'"

- "Esta crise não é para agências de rating"

- "Radar África: Os 135 milhões da Sonangol e os serviços prestados"

O Jogo

- "Amarrar Otávio vira prioridade: Depois de Sérgio Oliveira, FC Porto coloca o foco na renovação do brasileiro"

- "FC Porto: Zaidu a cem por cento para o Benfica"

- "UEFA: Rede só apanhou tubarões"

- "Montijo-Braga (0-7): Goleada olímpica"

- "Sporting-Mafra: Matheus Reis 'tremido'"

- "Benfica: Pizzi perde influência"

- "Boavista: 'Tinha de vir', Jesualdo recorda saída em 2006 para explicar regresso ao Bessa"

Record

- "Sporting-Mafra: Amorim na crista da onda: Treinador assume bom momento dos leões"

- "Sorteios da UEFA: Ronaldo vai ao dragão: FC Porto-Juventus na Liga dos Campeões"

- "CR7 na melhor equipa da história: Eleito pela France Football"

- "Liga Europa: Regressos de Paulo Fonseca e David Luiz"

- "Benfica: 'Prazo de pagamento tem de ser outro', novo presidente do Santos falou a Record de Lucas Veríssimo"

- "FC Porto: Zaidu gerido até à Supertaça"

- "Taça de Portugal: Olímpico do Montijo-SP. Braga (0-7): Guerreiros não facilitam"

A Bola

- "Lago dos Tubarões: Pior era difícil: Juventus (FC Porto), Arsenal (Benfica) e Roma (SC Braga) no caminho das equipas portuguesas na Europa"

- "Sporting: Yaremchuk na lista para o ataque"

- "FC Porto: Pepe à beira do regresso"

- "Benfica: O plano de ataque para janeiro"

- "Taça de Portugal: Guerreiros seguem em frente a toda a velocidade"